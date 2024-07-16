湖北暴雨沖走車輛 傳多人失蹤

周日上午9時47分，隨州市氣象台發布暴雨紅色預警信號，過去12小時，隨縣三里崗鎮、柳林鎮，曾都洛陽鎮、何店鎮、府河鎮、廣水陳巷鎮、長嶺鎮、駱店鎮、太平鎮雨量已達100至150毫米。發片者稱，被沖走的車是一輛客貨車，車內坐着前往補課的小孩，另有網民聽說車上載有5名大人、一名小孩。府河鎮政府人員指網傳車載人員情況不屬實，車上沒有這麼多人，現在還在搜救，不清楚具體人數，公安、消防、救援隊及鎮幹部都在現場處理。