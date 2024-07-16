湖北暴雨沖走車輛 傳多人失蹤
【本報綜合報道】中央氣象台周日上午發布暴雨黃色預警，其中，四川東北部、河南南部、湖北北部等地部分地區有大暴雨，局部地區或有特大暴雨。有網民上傳影片指，湖北隨州市曾都區府河鎮有一車輛過橋時被沖走，車內多人失蹤。
周日上午9時47分，隨州市氣象台發布暴雨紅色預警信號，過去12小時，隨縣三里崗鎮、柳林鎮，曾都洛陽鎮、何店鎮、府河鎮、廣水陳巷鎮、長嶺鎮、駱店鎮、太平鎮雨量已達100至150毫米。發片者稱，被沖走的車是一輛客貨車，車內坐着前往補課的小孩，另有網民聽說車上載有5名大人、一名小孩。府河鎮政府人員指網傳車載人員情況不屬實，車上沒有這麼多人，現在還在搜救，不清楚具體人數，公安、消防、救援隊及鎮幹部都在現場處理。
七大江河流域防汛關鍵期
7月16日至8月15日是「七下八上」防汛關鍵期，水利部周日舉行相關情況新聞通氣會，其中提及七大江河流域都有可能發生洪水等，將有對性地做好防禦措施。七大江河從北到南依次是松花江、遼河、海河、黃河、淮河、長江及珠江。
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