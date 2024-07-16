國鐵貨運指標 上月創同期新高

國鐵集團發揮全國40個鐵路物流中心作用，推動鐵路運輸由傳統「站到站」向「門到門」全程物流服務轉變，累計簽訂物流總包合約運量3.3億噸。6月國家鐵路貨櫃、商品汽車、冷鏈貨物發送量較去年同期分別成長18.0％、12.1％、21.2％，均創歷史同期新高。