台製潛艇成功出塢 高雄港海空戒備

下一階段泊港測試 有望9月海測 台灣首艘自建潛艇海鯤號日前同步完成光電潛望鏡與電池組裝，昨日啟動出塢程序，進入活動浮台，高雄港海空戒備森嚴。海鯤號出塢後進入下一階段泊港測試（HAT）程序。如過程順利，預計9月進入海測階段。

為了將海鯤號移到活動浮台靠泊，高雄港務局及港警昨日上午開始海域管制，除有工作人員準備干擾槍驅離航拍機侵擾，海軍也派出陸戰兩棲偵搜大隊作水上及水下警戒。海鯤號昨日下午4時多在多艘拖船牽引下離開船塢，進入91號碼頭的活動浮台。

光電潛望鏡遲交貨 拖延組裝 美國L3 Harris的光電潛望鏡延遲交貨4個月，在台灣自建潛艇專案小組召集人黃曙光不斷催促下，5月中旬才順利抵台，先在海昌工廠內測試各項性能後安裝到海鯤號。若泊港測試過程順利，海鯤號將正式實施海測浮航與潛航測試。台船董事長鄭文隆和黃曙光將搭乘海鯤號一同出海下潛，督導水下進行相關動力系統的測試。在海測過程中，最重要的是戰鬥系統驗證，確認系統符合作戰需求。

相關測試平台與系統將於年底運抵台灣，屆時會在美方人員協助下發射「操雷」，完成戰鬥系統驗證工作。前海軍顧問郭璽透露，海鯤號原定上月1日出塢，但因最後一道工序安裝鉛酸電池要求的安全系數最高，直到3至4周前才安裝，加上遇到大雨而延期。

郭璽坦言，海鯤號去年為了配合下水典禮提早封殼，導致許多工序搞亂。在狹窄的潛艇內部拉管線花費很多時間，導致延期出塢。郭璽指出，潛艇的風險在於下潛及上浮到海面的過程，必須十分謹慎，大約在本年11月底、12月展開發射魚雷操演，若沒有問題就結束海測，然後持續訓練一段時間再成軍服役。本報綜合報道