美多州發高溫警報 4200萬人置身火爐

打破單日紀錄 賭城連續一周達46℃ 踏入7月，歐美多地持續出現極端高溫天氣。美國國家氣象局表示，高溫席捲多個州份，西部、洛基山脈和德州東南部上周五多達4,200萬人處於高溫警報之下。當局提醒民眾避免高溫天氣對其生命安全造成威脅。

加州、內華達州、亞利桑那州和猶他州的部分地區，上周六發布高溫警告。氣象部門預計，周末有多地打破單日最高氣溫紀錄。「賭城」拉斯維加斯氣象局上周五表示，當地氣溫已連續第7天不低於46度，而這正是此前該地區的單日最高氣溫紀錄。專家提醒，民眾應做好避暑準備，以免持續高溫對身體健康乃至生命安全造成損害。

在高溫及強風天氣影響下，加州山火持續。門多西諾發生的一場大火造成一人死亡，死者是一名66歲的女性。此外，在加州的聖巴巴拉縣，7月5日燃起的林火過火面積已超過153平方公里，成為加州今年以來過火面積最大的林火，截至上周六，僅19%受控，滅火工作持續。

保加利亞向行人派水 在歐洲巴爾幹半島，保加利亞首都索非亞等多地的最高氣溫維持在40度。當地預計顯示，高溫天氣將維持數天，並很可能有破紀錄的高溫出現。相關部門已向全國範圍發布高溫預警，並向街上行人提供免費瓶裝水。

當地民眾紛紛湧向公園、河流、湖泊等地消暑。在北馬其頓，為免高溫影響民眾健康，當地紅十字會也在多區向民眾派發免費瓶裝水。部分志願機構則安排醫療人員，為有需要的民眾提供幫助。民眾也減少不必要的出行，以免高溫影響自身工作和生活。本報綜合報道