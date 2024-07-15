官搶賣兒童2.8萬個 危地馬拉總統認錯

危地馬拉約2.8萬名孩童曾在1990至2000年代被官員帶走，再賣去他國供人領養，導致部分家庭至今仍未團圓。總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）上周五重申國家責無旁貸，為此向受害家庭道歉。有受害人對遲來的道歉表示歡迎，形容國家的做法承認了過去的錯誤，及顯示對正義和廉正的承諾。

1990年代發生 2007年結束 阿雷瓦洛出席道歉活動時說：「我代表國家，向事件受害者公開致歉。」他補充，國家對有關事件的發生絕對是責無旁貸。其中一名受害人托瓦爾（Osmin Tobar）稱，在他7歲時與兩歲弟弟在首都危地馬拉市一個貧窮地區一同被官員帶走，理由是兄弟二人遭到棄養。托瓦爾獲美國賓夕凡尼亞州匹茲堡一個家庭收養，他的親生弟弟命運類似，但從此不知去向。

現年34歲的托瓦爾對國家的道歉表示歡迎，說：「這個道歉不僅是象徵性的，還承認受影響的人們所承受的痛苦，可為療傷和進一步改善鋪路。」已有家室的托瓦爾表示，喪失認同感曾令他一度沉迷於毒品和酒精；他願意站出來分享自身故事，是為了喚醒外界對於人口販賣黑暗面的認知，並為那些在暗處的幸存者提供希望。

多由美夫婦收養 費用39萬元 托瓦爾在道歉活動上，與親生母親拉米雷斯（Flor Ramirez）相擁。拉米雷斯指出，骨肉分離令她傷痛欲絕，坦言經歷令作為父母的她深受折磨，「但最痛苦的是我們的孩子，因為他們被帶到一個陌生的地方，和陌生的家庭生活在一起」。報道形容，現時返回危地馬拉定居的托瓦爾，成為近2.8萬名類似受害孩童的代言人。有人權組織指，危地馬拉2007年結束上述做法之前，每年送走約5,000名孩童，收養者多是美國夫妻，費用約5萬美元（約39萬港元）。本報綜合報道