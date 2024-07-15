以軍空襲加薩難民營 哈馬斯2頭目生死未明

90人亡半數屬婦孺 埃及譴責暴行難恕 以軍上周六向加薩地帶南部發動攻擊，增至至少90人死亡，當中一半是婦孺，另外約300人受傷。以色列總理內塔尼亞胡事後表示，不清楚巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯目標人物是否已經被殺。

以總理：哈馬斯時日無多 目擊者指以軍攻擊汗尤尼斯以西馬瓦西難民營，內塔尼亞胡證實他批准攻擊，事發時附近沒有以色列人質。內塔尼亞胡提及的目標人物是哈馬斯軍事部門首領戴夫及他的副手薩拉馬，仍未絕對肯定二人被殺，但行動已向全球發出信號，顯示哈馬斯時日無多。

哈馬斯：以圖掩襲擊規模 以軍在社交平台表示，空襲地點是一片空曠地帶，周圍有樹木、數座建築物及棚屋。哈馬斯發表聲明，指以色列聲稱今次襲擊對象是哈馬斯領導人，是虛假說法，目的是掩蓋襲擊規模。以色列相信，58歲的戴夫有份策劃去年10月7日的突襲行動，將他列為頭號通緝犯。外界相信他曾多次避過以色列的暗殺。

有目擊者聲稱，以軍空襲是分不同階段進行，涉及戰鬥機及無人機。

另有消息人士透露，即使是救援人員及衞生隊伍，當抵達現場時也遭以軍襲擊。事件發生後，埃及外交部發聲明譴責以軍行動，又指以方持續侵犯巴勒斯坦公民權利行為，為達成停火協議增添複雜性。本報綜合報道

加薩民眾慌忙逃生。 內塔尼亞胡