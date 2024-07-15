租客朋友暫住無報備 房東捱罰

【本報綜合報道】廣東深圳一名網民近日在社交平台發文稱，朋友來當地找工作，並在自己家暫住幾天，但他忘記跟房東報備，被罰款500元人民幣（約540港元），引發關注。內媒引述相關部門指，被處罰的是涉事房東，租戶即發文者並未受罰。

租客反未受處罰 事發於深圳市龍華區，被處罰的是未及時盡到義務，向社區網格管理員申報居住人口訊息的房東李先生，租戶江先生則並未受罰。李先生表示，社區警務室及網格工作人員在上周日晚，上門巡查轄區居住人員訊息時發現，其出租給江先生的一間房屋內有其他人居住，且未進行人口訊息登記。該名人士當時已住了十多天，李先生剛好不在家，導致沒按時完成申報，所以工作人員表示要處罰。

李先生透露，在出租屋內暫住的是租客的朋友，入住後自己並沒及時向網格報備，承認作為房東確實在管理上存在錯誤。江先生則表示，之前以為是自己要受罰，房東已和他解釋清楚，暫時沒其他問題及訴求。《深圳經濟特區居住證條例》規定，非深圳戶籍人員居所如為租賃房屋，出租人為申報義務人；如受他人委託管理房屋，實際管理人則為申報義務人。