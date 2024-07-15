遊泰失蹤華女子 疑慘遭撕票分屍

在泰國失蹤多日的一名中國籍女子，其家人曾接獲歹徒勒索電話，要求支付100萬元人民幣（約109萬港元）贖金，否則撕票。泰國警方上周六於北柳府發現人體腿部殘肢，懷疑是失蹤華女的屍塊。調查還發現，撥打勒索電話的歹徒於7月3日離開泰國前往香港；更離奇的是，失蹤者沒有離開泰國的出境紀錄，但其微信支付卻有在澳門消費的紀錄。

帳戶錄澳門消費 北柳府警方上周五中午接到報案稱，北柳府直轄縣巴拉鎮一條村莊內傳出疑似屍體的可疑氣味，並在附近發現38歲中國籍失蹤女子嚴瑞敏（Yan Ruimin，音譯）的行李箱，但已被燒毀。

隨後，曼谷大都會警局與當地警員一同前往現場調查，上周六在現場發現一條人腿殘肢，疑似近日失蹤的38歲中國籍女子嚴瑞敏，警方正盡快確定屍體身份。

嚴女此前從馬來西亞獨自一人入境泰國遊玩，但友人從6月30日起就與她失去聯繫。嚴女曾告訴友人自己將在7月2日前往布吉島，但並沒出現。嚴女家人之後收到勒索電話；泰國警方接報後，立即展開行動尋找嚴女下落。閉路電視片段顯示，嚴女本月初登上一輛白色汽車，之後她與駕車司機一同下車在路邊購買榴槤，並朝拉瑪4路方向走去，之後兩人手拖手返回車上駕車離開。

經調查，駕車司機為32歲中國籍男子馬彥清（MaYanqing，音譯），所駕駛車輛為租賃所得，於6月30日租賃，7月3日歸還。車內GPS顯示，這輛車曾在北柳府直轄縣行駛。因此，警方懷疑，男子很可能與女子失蹤案有關。

涉案男前往香港 出入境訊息顯示，男子還車後於下午1時46分乘坐航班前往香港。此外，泰國沒有嚴女離境的紀錄，但她的微信支付帳戶在澳門被使用。當中7月4日凌晨在當地家樂福購物；7月5日上午在澳門威尼斯人購買餃子，7月6日也有購物紀錄。

警方認為，疑犯可能是在7月3日凌晨將受害人殺害，分屍後用黑色膠袋裝進一個粉紅色行李箱，然後棄屍。中國駐泰國大使館曾發布提醒，旅客旅行期間財不外露，防盜防搶，提前復印備份護照等重要文件。抵泰後及時將所住酒店名稱、同行夥伴姓名及聯繫方式告知家人，旅行期間與家人保持通訊暢通。本報綜合報道

嚴瑞敏 警方尋獲人體殘肢。 馬彥清 警方在現場搜證。