體育總局警示 誓除腐敗分子

【本報綜合報道】國家體育總局上周四在北京召開警示教育會，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組組長、總局黨組成員習驊強調，要堅決清除政治上的「兩面人」、辜負組織信任的「蛀蟲」、失職塞責的「縱火者」、靠體吃體的「攪局者」、破壞備戰的「特殊人」等5類腐敗分子。

穩心神抗誘惑 管手腳守防線 警示教育會上，習驊通報國家體育總局系統違紀違法典型案例和紀律審查工作情況並剖析典型案例。國家體育總局黨組書記、局長高志丹強調，要深刻吸取違紀違法典型案例教訓。始終保持抵腐定力，在任何時候任何情況下，都要穩得住心神、抗得住誘惑、管得住手腳、守得住防線。

習驊指出，要深刻吸取總局系統系列違紀違法案件教訓，充分認識腐敗對體育事業的政治危害。他表示，上述腐敗分子既是歪風邪氣的助推者，又是不良生態的犧牲品。他要求堅持除惡務盡，堅決打贏反腐敗鬥爭；持之以恒淨化政治生態，下大力氣剷除腐敗孳生的土壤和條件，營造清正廉潔新風正氣。