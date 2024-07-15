重慶強降雨連日頻現 6河流洪水超警戒線

截至昨日上午8時，江津區璧南河、彭水縣區陽河、榮昌區大清流河、璧山區梅江河等4條河流仍超警，璧山區梅江河仍超保。潼南區瓊江、江津區驢子溪等35條中小河流出現1至7米漲水過程，最高水位未超過警戒水位。預計昨日上午8時至今日上午8時，重慶西部和東北部部分中小河流可能出現不同程度漲水過程，個別河流可能超警或超保。

四川內江啟動3級防汛

此外，四川省內江市昨早6時啟動3級防汛應急響應，需緊急轉移606人。水利部有關負責人表示，今年「7下8上」（7月下半月至8月上半月）期間旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災害影響嚴重，形勢嚴峻複雜。本報綜合報道