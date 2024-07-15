重慶強降雨連日頻現 6河流洪水超警戒線
31趟列車暫停 另巫山發2級地質災害響應
重慶市28個區縣上周六上午8時至昨日上午8時出現暴雨，6條河流發生超出警戒水位以上洪水，重慶鐵路部門昨證實，受部分地區強降雨天氣影響，重慶火車站當天31趟列車服務暫停。重慶市應急管理局於上周六晚上10時，把巫山縣地質災害應急響應升至二級。
重慶市水文監測總站監測顯示，上周六至本周日最大降雨量出現在江津區珞璜鎮礦山村，為181毫米。重慶中小河流奉節縣新民河、江津區璧南河、彭水縣區陽河、榮昌區大清流河、永川區九龍河、璧山區梅江河超警，其中彭水縣區陽河、璧山區梅江河等兩條河流超出保證水位。
35中小河漲水 最高7米
截至昨日上午8時，江津區璧南河、彭水縣區陽河、榮昌區大清流河、璧山區梅江河等4條河流仍超警，璧山區梅江河仍超保。潼南區瓊江、江津區驢子溪等35條中小河流出現1至7米漲水過程，最高水位未超過警戒水位。預計昨日上午8時至今日上午8時，重慶西部和東北部部分中小河流可能出現不同程度漲水過程，個別河流可能超警或超保。
四川內江啟動3級防汛
此外，四川省內江市昨早6時啟動3級防汛應急響應，需緊急轉移606人。水利部有關負責人表示，今年「7下8上」（7月下半月至8月上半月）期間旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災害影響嚴重，形勢嚴峻複雜。本報綜合報道
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