中國最大鈾產基地 內蒙開建

總投資約16億元

國鈾一號示範工程是國家原子能機構「十四五」核工業發展規劃項目，關鍵技術指標位居世界前列，建成後將成為中國產能規模最大、建設標準最高的天然鈾生產基地。該項目採用先進開採工藝，實現「三廢零排放、生態無破壞、減碳可持續」的鈾礦採冶新方式，亦將集成自動化、遠程集控和大數據分析等先進技術，可實現「千里之外、一屏掌控、一鍵採鈾」和「賦存資源可視化、運行分析智能化、資源開採精準化」。