中國最大鈾產基地 內蒙開建
【本報綜合報道】國家原子能機構上周五發布消息，中國規模最大的天然鈾產能項目中核集團「國鈾一號」示範工程，當日在內蒙古鄂爾多斯開工建設，項目總投資約15億元人民幣（約16億港元）。
總投資約16億元
國鈾一號示範工程是國家原子能機構「十四五」核工業發展規劃項目，關鍵技術指標位居世界前列，建成後將成為中國產能規模最大、建設標準最高的天然鈾生產基地。該項目採用先進開採工藝，實現「三廢零排放、生態無破壞、減碳可持續」的鈾礦採冶新方式，亦將集成自動化、遠程集控和大數據分析等先進技術，可實現「千里之外、一屏掌控、一鍵採鈾」和「賦存資源可視化、運行分析智能化、資源開採精準化」。
天然鈾是核工業發展的物質基礎，是保障國家安全的重要戰略資源和能源礦產。國家原子能機構在開工儀式上強調，要堅持底線思維、極限思維，強化風險意識，充分認識提升國內鈾資源保障能力的必要性、緊迫性，也要堅持創新驅動，着力發展天然鈾產業新質生產力。
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