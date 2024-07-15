中俄7艦齊集湛江 今年首次 聯演3天加強海防

偵察反潛 對海打擊 防空反導 北約把中國列為「俄烏戰爭關鍵推動者」之際，中俄如期在南海展開本年首次海上聯合軍事演習。雙方共7艘艦艇今日起，圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等科目，連續3天展開海上實戰演練。

中俄艦艇上周五已在廣東湛江軍港碼頭集結完畢，軍演主題是「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸籌劃和海上演練三個階段。在港岸籌劃階段，中俄雙方舉行聯合籌劃和專業研討交流、艦艇參觀、組織太極拳交流、球類友誼賽、甲板招待會等。

咸寧號大理號首次參加中外聯演 演習旨在展示中俄雙方加強共同應對海上安全威脅，維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。據海南海事局發布「軍事訓練」航行警告坐標顯示，軍演範圍在海南島、雷州半島以東海域。中方參演兵力包括導彈驅逐艦南寧號、咸寧號、大理號，綜合補給艦微山湖號，以及艦載直升機、陸戰隊員等。俄方則派出護衞艦凜冽號、響亮號和油船伊爾庫特號。

中方指揮艦為南寧號，它是國產052D型導彈驅逐艦第17號艦，自入列以來先後完成43批亞丁灣索馬里海域護航，撤離在蘇丹中國公民，並參與中國、巴基斯坦聯合演習等數十項重大任務。咸寧號、大理號則首次參加中外聯演任務，微山湖號主要擔負遠洋綜合補給等使命，先後到訪20多個國家和地區。

中越部隊本月下旬聯合反恐訓練 中國國防部新聞發言人張曉剛大校表示，根據中越雙方年度合作計劃及共識，武警部隊與越南公安機動警察部隊將於本月下旬至下月初，在廣西南寧舉行「合作-2024」聯合反恐訓練。聯訓以聯合打擊恐怖主義活動為課題，有助中越雙方相互交流反恐作戰訓練經驗，增進相互了解與信任。本報綜合報道