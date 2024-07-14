兩岸國際

旅居捷克 穿山甲一年半誕兩胎

動物園職員細心照料初生穿山甲。 動物園職員細心照料初生穿山甲。
動物園職員細心照料初生穿山甲。
【本報綜合報道】台灣台北市立動物園前年借給捷克布拉格動物園一對穿山甲，自去年產下歐洲第一隻在圈養環境下出生的穿山甲後，近日又生下第二胎。小穿山甲性別為雌性，目前狀態良好。布拉格動物園對此感到十分驚喜，坦言沒人料到一年半內就有兩隻穿山甲誕生。
小穿山甲性別為雌性。小穿山甲性別為雌性。
小穿山甲性別為雌性。
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