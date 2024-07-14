風靡全球原是教材 扭計骰之父談由來

匈牙利建築學教授魯比克醉心研究幾何學，50年前發明了益智玩具扭計骰，詎料其後風靡全球，更衍生不同的國際比賽，至今仍歷久不衰。魯比克昨日迎來80歲生日，他回顧扭計骰的誕生，並坦言當初發明扭計骰只是出於好奇心。

在正式發明扭計骰前，魯比克最初的構想是打造一個多面可移動的立體結構，而扭計骰達到的成就遠遠超出了他的預期。他近日接受美國傳媒專訪時表示，自己當初只是打算將這個玩具當作教材，未有想過以此營利，又指自己對世人追求名利的心態感到困惑。

面世50年 歷久不衰 扭計骰的發展歷程證實了魯比克的想法，該玩具最初只在魯比克的課堂上流通，直至匈牙利製造商開始量產，扭計骰才開始為當地民眾所知。由於在市場上表現良好，一間美國公司於1980年購買了扭計骰的版權，自此讓扭計骰成為家喻戶曉的玩具。

50年來，魯比克在扭計骰的經濟收益問題上一直表現得相當低調，並始終將追求藝術和文化理想放在首位。

談及未來期盼時，魯比克相信扭計骰終有一日會出現在奧運賽場上。他認為，扭設骰之所以歷久不衰，是因為人們正身處一個科技革新時代，但扭計骰能夠令心靈、雙手及頭腦達致協調，它不僅考驗智力，亦考驗體力，因為若要快速還原扭計骰，需要非常靈敏的雙手。本報綜合報道