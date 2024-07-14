法左翼未有總理人選 恐釀大罷工

【本報綜合報道】法國國會早前舉行大選，勝選的左翼聯盟內部分裂，目前仍未有總理人選，據指總統馬克龍將於周二接受現任總理阿塔爾辭職。工會認為馬克龍阻撓左翼組閣，稱不排除於奧運期間罷工。

工會認為馬克龍阻組閣 執政中間派陣營在國會改選中喪失80多席，失去最大陣營地位，其後阿塔爾向總統遞交辭呈，但馬克龍當時要求他暫時留任，以確保國家穩定。馬克龍上周三在給人民的公開信中強調，選舉無人獲勝，要求為國家建構一個穩固的多數，必然是多黨構成，並呼籲給各方政治勢力一點時間達成妥協。

部分左翼人士與支持者認為馬克龍的言論不僅插手國會事務，更否定了新人民陣線組成少數政府的可能性，進而引發不滿。最大工會法國總工會（CGT）與法國民主工會聯盟（CFDT）揚言，將不排除在本月26日登場的奧運期間發動罷工。

總工會秘書長比內（Sophie Binet）表示，現階段沒有奧運期間罷工計劃，但拒絕所謂「停戰」的想法，又指「無論我們是否發動罷工，人們都會動員」。民主工會聯盟也表示不排除罷工。