菲拘綁架集團4員 3屬華人

【本報綜合報道】菲律賓上周五在邦板牙省安赫萊斯市拘捕3名中國公民和一名華裔菲律賓人，他們涉嫌參與綁架勒索集團。菲媒報道，他們牽涉近期多宗綁架殺人案，但未說明是否涉及中國醫療科技公司高層上月遭綁架撕票案。此外，菲律賓參議院昨日下令逮捕捲入詐騙及間諜指控、打拉省班班市市長郭華萍。

菲律賓移民局逃犯搜查組組長倫德爾‧施（Rendel Sy）指，執法人員前往安赫萊斯市高級住宅區搜查時，一名中國籍男疑犯驚覺逃跑，追捕期間執法人員把疑犯逼入街道死角，疑犯突然發難向自己開槍，受傷落網。執法人員搜查疑犯住所，在房間內發現一副手銬、多把槍和各種折磨工具，包括繩索、膠帶、球棒、刀和藥物等。

與此同時，菲律賓執法人員之前拘捕一個綁架集團的女頭目後，上周五再在後續行動中拘捕3名疑犯。倫德爾‧施說：「這是一個非常令人不安的犯罪團夥，因為他們參與了最近的綁架殺人案。即使向他們支付贖金，他們仍然會殺害受害者。」菲律賓移民局正調查案中是否存在其他同夥以及受害者。

捲詐騙及涉諜 市長被下令拘捕 另一邊廂，打拉省班班市市長郭華萍早前被揭管理當地中國離岸博彩園區，涉及人口販運及非法拘留，同時隱瞞自己生於中國，偽裝成菲律賓公民當選市長。菲律賓參議院近期召開調查聽證會，但郭華萍以不適為由兩度缺席，促使參議院簽發逮捕令。主導調查的參議員洪蒂維羅斯同日誓言繼續追究郭華萍法律責任。