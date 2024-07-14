SpaceX火箭投放衞星失敗 需停飛

【本報綜合報道】美國太空探索科技公司（SpaceX）上周四晚發射獵鷹九號運載火箭投放衞星，但火箭升空時罕見故障，導致衞星未能進入預定軌道，可能重返地球大氣層燒毀。這是獵鷹九號近十年來首次出現故障，美國聯邦航空局上周五宣布獵鷹九號火箭即時停飛，要求SpaceX就事故提交報告，可能影響美國太空探索計劃進度。

涉事獵鷹九號火箭當地時間上周四晚上約10時30分從加州范登堡太空軍基地升空，搭載20枚星鏈（Starlink）互聯網服務的近地軌道衞星。火箭第一級助推器成功啟動，提供推力後脫離，但二級助推器失靈未完成推進，最終導致衞星部署位置較原定更接近地球。SpaceX上周五晚發表聲明，指火箭二級助推器的燃料氧化劑液氧出現洩漏，行政總裁馬斯克更披露火箭二級助推器出現「快速非計劃拆卸」，意思通常代表爆炸。

馬斯克預計，火箭投放的20枚星鏈衞星太接近地球，無法長時間留在軌道。SpaceX上周五證實已接收到其中10枚衞星信號，並試圖讓衞星推進提升軌道，但承認可能不會奏效，只是值得一試。衞星目前由地球引力擺布，SpaceX估計衞星最終重返大氣層時會解體燃燒，不會墜落地面威脅人類。聯邦航空局將參與事故調查，發布SpaceX需要採取的糾正措施，並決定獵鷹九號返回發射台的時間。