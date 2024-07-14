英廉航捷途波音757 半空漏油 轉向失靈求救

【本報綜合報道】英國廉航公司捷途航空一架波音757-200型客機，上周五飛往曼徹斯特機場途中疑似出現液壓油洩漏及轉向失靈，機師發出緊急遇險信號。多輛應急車輛趕往機場跑道戒備，客機最終有驚無險安全降落。

西班牙飛曼徹斯特 終安全降落 編號LS810的涉事航班當日下午1時49分從西班牙馬拉加太陽海岸機場啟程，原定下午3時30分抵達英國曼徹斯特機場。客機接近目的地之際，機師突然向地面控制塔發出「7700」緊急代號，代表機組人員可能需要緊急援助。航班追蹤網站指，機師報告客機失去液壓油和失去轉向能力。客機之後在曼徹斯特東南方向盤旋，最終安全降落。

曼徹斯特機場證實事故客機出現技術問題，但暫時無法確認有關轉向系統損壞或液壓油洩漏的說法，飛機安全着陸後由拖曳車帶回航站樓。捷途航空暫未回應事件。資料顯示，涉事客機機齡長達27.7年，由美國飛機生產商波音位於華盛頓州倫頓工廠製造。