南美航空波音777起飛 機尾擦跑道冒火花

客機機尾在跑道拖曳並冒煙 （紅圈示）。

原定意大利赴巴西 升空後折返 南美航空（LATAM Airlines）一架波音777-300型客機上周二在意大利米蘭起飛時，機尾在跑道拖曳產生煙霧及火花。機師決定繼續爬升，在空中盤旋放油後折返，無造成任何人命傷亡。意大利國家飛行安全局正調查事故原因，出事客機正處停飛狀態。

涉事航班編號為LA8073，上周二從米蘭馬爾彭薩機場起飛，原定前往巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場。根據網上流出片段可見，當引擎開始推進、機頭提升準備起飛之際，客機後腹部一度刮擦跑道接近10秒，導致機尾位置灰煙滾滾。

面對上述情況，機師沒有選擇減速，先讓客機起飛後，再通知機場航空交通指揮塔請求返航接受檢查。客機隨後飛往南方，之後再在機場西南方向不斷盤旋放油，相隔大約70分鐘左右重新降落原地，安全滑行返回登機閘口。

專家讚機師冷靜 一名坐在後排乘客表示，他在出事時聽到巨響，當時還跟朋友笑說，客機起飛時可能駛過減速壆。多名航空專家受訪時讚揚機師冷靜應對，一直控制客機直至成功起飛為止，又指機師當時一旦決定減速，恐會釀成一場「屠殺」。另有英國傳媒指出，客機出現機尾擦碰跑道可能由機師駕駛出錯或風切變等原因造成。

意方指嚴重事故 意大利國家飛行安全局事後發聲明形容，是次意外屬「嚴重事故」，已啟動安全調查，正收集初步證據，又指已通知客機營運國家巴西及生產國家美國調查部門。南美航空強調涉事客機降落時過程正常及安全，已向乘客提供必要幫助，包括協助改乘公司旗下其他航班等。本報綜合報道