涉性侵少女案開庭 沖繩美兵否認指控

沖繩一名駐日美軍因為涉嫌誘拐與性侵未滿16歲少女被起訴。那霸地院上周五首度就此案開庭，被告在法庭上全面否認起訴內容。美國駐日大使伊曼紐爾表示，對案件深感遺憾，並稱已採取具體對策，改善駐沖繩美軍士兵的訓練和教育。

25歲的被告名為華盛頓（Brennon Washington），是沖繩美軍嘉手納基地的空軍士兵。根據起訴書，被告2023年12月24日在沖繩本島中部的公園詢問一名少女「天氣很冷，要不要到車內聊聊」，隨後載這名少女到基地外的家中，並在知道對方未滿16歲狀況下觸摸對方下半身。

沖繩縣警方在今年3月11日將這名美軍函送檢方偵辦。那霸地方檢察廳在3月27日起訴這名美軍。日本外務省在此案的起訴階段向伊曼紐爾抗議，要求整頓紀律，並以保護被害人的隱私等理由未公開此案或是聯絡沖繩縣府。

事件最終上月由當地傳媒揭發，其後再爆出另一宗駐沖繩海軍陸戰隊成員試圖強姦女子案件，疑犯已經被起訴。外務省承認早知悉兩宗案件，但決定不公開，也沒有通報沖繩縣政府，引發沖繩縣官方與民間的不滿；而日本中央本月也修改向沖繩縣府通報的體制。

美大使稱遺憾 將改善培訓 伊曼紐爾上周五表示，對事件深感遺憾，正採取具體措施改善駐沖繩美軍人員的培訓和教育，指美方作為客人，以及兩國和平安全的守護者，將會做得更好。他指出，已採取限制美軍在基地外行動的措施，並對外出時飲酒加強檢查。本報綜合報道