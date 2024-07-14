馬斯克傳捐巨款予特朗普 或左右選情

【本報綜合報道】美媒上周五引述消息報道，電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克已向一個支持前總統特朗普的超級政治行動委員會捐款，具體數額未明，但金額相當大，或左右大選選情。特朗普的競選團隊對消息不予置評。

知情人士透露，馬斯克已向一個名為美國政治行動委員會（America PAC）的組織捐款，認為金額相當可觀，該組織需要於周一披露其金主名單。馬斯克和特朗普曾有衝突，但兩人關係其後愈趨密切。馬斯克尚未公開支持任何一名候選人，但早前稱自己不會為特朗普或總統拜登的競選活動提供資金。另外，馬斯克曾指自己喜歡遠離政治，但經常利用旗下社交平台X宣揚右傾觀點並攻擊民主黨。

傳俄州參議員將任特朗普副手 報道另指出，特朗普在一些富有企業金主的幫助下，在籌款方面開始趕上拜登。拜登的籌款活動在總統辯論後有所減少，一些民主黨金主暫時停止大額捐款。另外，特朗普即將在共和黨全國代表大會接受提名，成為共和黨總統候選人，並將公布副手人選。有美媒指，特朗普的副手很可能是俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）。