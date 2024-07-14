凍結資助7億元 金主紛逼拜登退選

眾院民主黨領袖私下晤總統表擔憂 外界關注美國總統拜登會否退選之際，眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）上周五透露曾與拜登私下會面，但未表態是否支持對方競逐連任。拜登同日與眾議院民主黨人舉行線上會議，重申堅決拒絕退選。不過，有美媒指民主黨金主決定凍結總值9,000萬美元（約7億港元）的競選資助，要求拜登退出總統選舉放棄爭取連任。

杰弗里斯在信中表示，他上周四晚與拜登會面時，直接表達了黨團在近日會面時對未來道路的全面見解、真誠的觀點和結論。他指出，過去數天眾議院民主黨人就國家未來進行深思熟慮和廣泛的討論，美國人的自由、民主和經濟福祉正處於危險。他代表眾議院民主黨團提出與拜登在白宮會面獲准，讓他有機會分享其黨團的擔憂，強調眾議院民主黨人將繼續為國民的最大利益而努力。白宮證實此次會面，但拒絕提供詳情。

增至19名黨員籲退選 目前增至19名民主黨國會議員呼籲拜登退選，包括一名參議員。拜登上周五前往底特律參加一場競選活動，希望在關鍵搖擺州密歇根州緩解黨內恐慌情緒，保證自己是民主黨最佳總統候選人。他明日還將赴德州奧斯汀參加民權法通過60周年紀念活動，藉此鞏固自己在關鍵民主黨團體中的地位，同時反制當天開始的共和黨全國代表大會；另將出席美國全國有色人種協進會（NAACP）全國大會，並會見拉美裔活動人士。

機構目標籌54.6億元 不過，《紐約時報》上周五引述匿名知情人士報道，多位民主黨金主目睹總統拜登上月辯論表現不佳後，決定凍結總值9,000萬美元的競選資助。上述民主黨金主已知會支持拜登的最大超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）有關凍結認捐的決定，其中多筆認捐高達8位數。金主透露，自拜登上月辯論以來，「未來前進」多次聯絡金主募捐，但他和朋友一直按兵不動。「未來前進」顧問僅指，希望目前不確定狀況解決後，凍結的認捐能夠兌現。

「未來前進」大金主、億萬富翁霍夫曼（Reid Hoffman）的助手，指摘其他金主凍結認捐的策略有問題，認為若他們希望以凍結認捐釋出信號，就更應向不關心最終候選人的非營利組織捐款。「未來前進」之前向金主透露，它和附屬機構目標籌集7億美元（約54.6億港元），目前已籌得4.3億美元（約33.5億港元）。

但是，亦有重量級民主黨人支持拜登，眾議員克萊伯恩及加州州長紐瑟姆，均表態力撐拜登繼續競選。本報綜合報道