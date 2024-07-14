漁會理事長槍殺案 被捕男恐非真兇

【本報綜合報道】台灣台南市區漁會理事長林士傑上周一清晨在家門外遭人近距離開槍，他身中6槍身亡，槍手逃逸。由於犯案車輛遺留的口罩疑有槍手DNA，比對出一名27歲張姓男子疑似涉案，最終於上周五中午在高雄落網，帶返台南市警六局調查。惟案件至今再現轉折，警方懷疑，該名張姓口罩男恐是煙幕彈，協助真正槍手逃亡。

專案小組偵辦林士傑命案，在疑犯棄車內發現口罩，採樣比對出有擄人勒贖前科的張男。

專案小組出動維安特勤隊攻堅畫面於昨日曝光，當時張男剛回到家中，赤裸上身，僅穿一條內褲，還來不及搞清楚狀況時，即被荷槍實彈的警員壓制在地，完全無招架之力，束手就擒。張男隨後又被帶到楠梓另一處住所中搜索，警方在場查扣一支手機，並未發現有槍彈等證物，最終昨日由專案人員詢問，釐清相關案情。

疑掩護槍手逃逸煙幕彈 惟目前案情再次出現重大轉折，警方比對張男與槍手投宿汽車旅館內搜集到的生物痕迹，發現兩者不符，因此懷疑張男只是掩護槍手逃逸的煙幕彈，負責設斷點，誘導警方辦案的誘餌。台媒更懷疑，口罩男是為了調虎離山，真正的槍手恐已用其他方式出境。張男接受警方調查時仍閃爍其詞，後者懷疑他並非槍手，案件仍在追查中。