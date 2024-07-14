重慶8區縣暴雨 7河水位超警戒線

【本報綜合報道】據重慶市水文監測總站監測，自上周五至上周六，重慶中東部部分地區中雨到大雨，局部地區暴雨到大暴雨，南川等8個區縣暴雨，最大日降雨量出現在城口縣周溪鄉三元村，為113毫米。受降雨影響，重慶市中小河流彭水縣鬱江、區陽河等7條河流水位超警戒線，其中墊江縣大沙河、黔江區阿蓬江等4條河流超出安全保障水位，即防汛安全的上限。

中央撥1.3萬件物資救災 重慶市水文部門預料至周一前，重慶東南部和東北部部分中小河流，可能出現不同程度漲水過程，個別河流可能超警，需重點關注長江、嘉陵江、涪江可能出現的過境洪水。長江重慶巴南段上周五迎來今年長江上游首輪洪峰，海事部門為保證船舶航行安全，對長江部分水域實行禁航管制。針對重慶、四川防汛救災工作需要，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部等部門，向重慶、四川緊急調撥家庭應急包、摺床等1.3萬件中央救災物資，支援地方當局做好受災群眾安置救助工作。

重慶市上周一起持續暴雨，是該市今年來最強暴雨天氣過程。重慶氣象台副首席預報員吳政謙上周五分析，副熱帶高壓外圍的低渦切變在重慶地區長時間維持，造成持續暴雨，預測本輪強降雨將持續到昨晚，今日起將處於副熱帶高壓的控制之下，迎來一周左右的晴熱高溫天氣，大部分地區最高氣溫將超過37℃。

雨帶隨後為四川盆地帶來降雨將明顯加強，或影響嘉陵江、長江幹流水位，重慶地區亦需持續關注水情和上游雨情，慎防過境洪水。