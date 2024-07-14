有急事成都赴北京 女子付1.2萬的士費

【本報綜合報道】四川省成都市金牛區有的士司機上月30日接載一名女乘客，對方先要求前往約400公里外的達州市，最終更改目的地往北京，路程期間分別用微信及支付寶轉帳，最終花1.1萬元（人民幣‧下同，約1.2萬港元）車費到達北京。

的士司機陳世君表示，乘客江女士當天下午7時許上車後，立即轉帳1,600元（約1,720港元）給他，要求他駛往達州，隨後又更改目的地成上海市，最終定為北京市。陳世君此後駛過四川遂寧、廣安、湖北宜昌、荊門、武漢等多地，並於本月2日下午抵達北京，來回過路費花逾2,000元（約2,200港元），期間更為汽車充電逾10次。

江女士上周四受訪時指，由於當時有急事需趕往北京，才乘搭的士。被問及為何不乘搭其他交通工具，她形容當時比較着急。陳世君則在北京短暫停留片刻，便於本月3日返回成都，他指這是他4年來接到最大的訂單，儘管疲累也感到很高興，比較這一趟車程便賺了約半個月的收入。