蘿蔔快跑無王管 的士憂打爛飯碗

無人駕駛網約車劣評如潮 低價促銷 李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，旗下「蘿蔔快跑」無人駕駛網約車近日在湖北武漢大面積試驗。因其車費與傳統網約車相比更低，輿論擔心這些無人網約車會令大批傳統的士司機失業。武漢市經開區市場監管部門上周五回應「蘿蔔快跑」的定價問題，指無人網約車價格屬於市場調節價，未納入政府定價範疇，該部門無權干涉。

「蘿蔔快跑」計劃今年底在武漢部署1,000輛無人駕駛的士，目前正陸續增加車輛投放。武漢市近日有網民分享搭「蘿蔔快跑」後的收據，顯示28公里僅需26元（人民幣‧下同，約28港元）。另有當地民眾分享搭7.1公里的行程，只花費5.07元（約5.5港元）。

行駛速度慢 避障不靈活 亦有民眾乘搭無人網約車，10公里左右的路程支付4.99元（約5.4港元），而同樣路程下，武漢普通網約車的定價介乎18至30元（約20至33港元）。

武漢市有傳統網約車司機表示，「蘿蔔快跑」投放量多的地方，他們幾乎接不到客人。因訂單量減少，武漢更有不少網約車企相繼出現司機申請退車的情況。也有民眾指，無人網約車出現行駛速度慢、避障功能不靈活等問題，難以應對複雜多變的道路環境和天氣條件。內媒上周五引述百度副總裁王雲鵬回應指，做無人車的初衷非為了搶的士、網約車司機生意，而是為了更好服務老百姓，提供一種新的出行方式。有律師稱，此情況不構成不正當競爭，與法定的不正當競爭行為有明顯界線。本報綜合報道