深圳義務暑託班 疑僅服務幹部子弟

【本報綜合報道】網傳廣東省深圳市龍崗區某初中在教師群發布「志願者招募」通知，希望老師暑假到機關大院照顧幹部職工子女，事件迅速衝上網絡平台熱搜榜單，引來不少諷刺與罵聲。龍崗官方上周四通報，相關計劃是純公益項目，強調龍崗轄區內適齡少年兒童均可報名相應暑期託管班。

教育局拒解釋 增外界疑慮 龍崗區阪田街道辦一名工作人員介紹，這次志願者招募報名採取自願原則，老師的午餐、午休有安排，報名老師不必擔心。但外界在乎的並非報名老師的餐飲與休息是否得到安排，而是質疑這個名為「小龍人計劃」的暑期託管班，是否專門服務幹部子弟。社會大眾本來對這種暑託班的公平性與透明度存疑，龍崗區教育局工作人員稱不便介紹詳情，更加重外界疑慮。

龍崗官方上周四就事件發布通報稱，為了保障暑託班順利進行，需面向全社會招募志願者，在職教師只是本次「小龍人計劃」志願者招募的一部分，不作強制要求，教師自願報名。惟網民擔心，一旦將孩子在政府部門的父母牽扯進來，該計劃的公益性質會否打折扣。