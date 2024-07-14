打假不合格肥料 兩人遭商家毆打

【本報綜合報道】山東臨沂蘭陵縣化肥經銷商馬女士，早前從河北石家莊深澤縣某商家處購買一批肥料，轉售給農戶。肥料隨後被舉報為不合格產品，她向農民退款及賠償後，委託兩名打假者向涉事商家維權。

打假者向深澤縣市場監管部門報告此事，竟在執法人員面前遭涉事商家毆打。該部門上周五回應，經檢驗確認肥料為不合格產品，目前已立案調查商家，命令其停止生產經營，沒收不合格化肥5.9噸，罰款6.9萬元（人民幣‧下同，約7.4萬港元），同時將追查其他批次產品。

部門介入 扣貨罰7.4萬 馬女士上月初以4.06萬元（約4.4萬港元）將肥料售予江蘇徐州邳州市農戶靳先生，對方隨後發現肥料是不合格產品，並在蘭陵縣市場監管局調解下，退還全部貨款並賠償對方兩萬多元（約2.2萬港元）。

她隨後向涉事供貨商提出退貨退款、承擔罰款的要求，對方當初同意退貨退款，但在她退還剩餘貨物後，遲遲未收到退款。此後雙方多次交涉無果，馬女士遂委託打假人趙×剛及其同伴，代表自己向該公司維權。

趙×剛上月28日下午1時許，與朋友董×尋獲該公司位於深澤縣深澤鎮的倉庫，發現裏面存放大量不合格肥料，遂向該縣市監局舉報，由執法人員陪同前往調查。兩人期間遭商家及其家人毆打，3部手機亦被對方搶走，其中一部受損。對於有關打假者被商家毆打一事，深澤縣市監局工作人員上周四表示，兩人當時和商家在距離執法人員較遠的地方溝通，執法人員並不知雙方曾爆發衝突。