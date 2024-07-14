阻運煤車通行斂財 團夥落網

【本報綜合報道】山西省長治市一名男子去年競得某煤礦的運輸權，卻被以趙立剛為首的犯罪集團採用威脅、恐嚇、非法攔截等方式，聲稱當地只能用對方的車隊拉煤，逼迫他額外付費。長治市公安局潞州分局已徵集到趙立剛等人違法犯罪線索，工作人員上周四指，該案正在偵查中。

要求繳逾330萬管理費 化名周振的男事主去年初，成功中標某公司的煤炭運輸項目，卻在車隊前往古城煤礦運煤時，被趙立剛等人攔下，更態度強硬地威脅周振只能用其車隊拉煤，周振見拒絕無用，無奈之下只能勉強同意對方要求。不過自他第一次妥協後，趙立剛等人此後一年間竟理所當然地讓自己車隊運煤，期間要他多次轉帳，金額從10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）至上百萬元不等，隨後更要求繳交逾300萬元（約330萬港元）管理費。

周振今年再次中標，本希望與趙立剛交涉只交管理費，而運煤則交回自己公司完成，卻遭對方拒絕並多次採取暴力攔車等手段阻撓，他最終憤而向相關部門檢舉。潞州分局發通告稱，警方已成功搗破趙立剛等人組成的犯罪團夥，並對涉案者採取強制措施。周振指，目前運煤工作已恢復正常，希望當局能徹查趙立剛等人，並追回先前的損失。