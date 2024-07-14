揭油罐車運食油 記者微博帳號遭注銷

【本報綜合報道】內地傳媒披露油罐車混裝工業用油和食用油醜聞後，社會一片嘩然，官方目前已提級調查處理。惟貨運平台「發貨幫」近日突然下架貨車軌迹查詢功能，而報道事件的調查記者韓福濤，其微博帳號疑被注銷，引發廣泛關注。

貨運平台撤軌迹查詢功能 據報道，韓福濤及實習記者張新惠、赫哲琳聯合採訪的調查報道，揭露油罐車利用同一油罐運送糖漿、豆油等可食用油脂以及煤油等化工類油脂，期間毫無清洗程序，3人採訪過程至少持續一個半月。惟網民發現，現時在微博上搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「抱歉，未找到相關結果」，甚至是「用戶不存在」、「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」。有網民祝福韓福濤安全，又向他致敬，形容他是個英雄。

另外，發貨幫上周三起緊急下架貨車軌迹查詢功能，平台顯示「貨車定位功能升級維護中，後台暫時無法使用及查詢」，呼籲用戶理解並在頁面恢復時再使用。客服翌日向內媒表示，目前相關功能暫無法確定何時能恢復。此前該平台這一功能便利大量貨主和老百姓查詢貨車定位訊息，甚至有人追溯到問題油罐車半年內的軌迹，事件發酵後該功能被大量訪問，發貨幫緊急限制查詢需求，其後乾脆下架相關功能。