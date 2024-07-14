王毅晤馬達加斯加及加蓬外長

中共中央政治局委員兼外長王毅上周五在北京會見訪華出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議的馬達加斯加外長拉薩塔及加蓬外長奧南加。王毅指，中方讚賞馬方理解並支持中方正當主張，願繼續同馬方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，維護發展中國家共同利益，捍衞國際關係基本準則。（綜合報道）