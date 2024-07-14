美參院版國防法案 刪封殺華無人機

【本報綜合報道】美國參議院軍事委員會上周一公布2025年《國防授權法案》，刪去眾議院通過法案版本中，禁止中國無人機生產商大疆新產品進入美國市場的條款。即使參議院未來通過法案，兩院仍需就兩版本法案不同之處磋商，最終版本才會交由總統簽署成法。

眾議院通過版本《國防授權法案》包括《反制中共無人機法案》修正案，要求聯邦通訊委員會停止授權大疆產品在美國銷售，甚至撤銷過往授權。大疆無人機廣泛應用於美國農業、基建、公共安全等各個領域，6,000多個擁有無人機項目的公共安全機構、警察和消防部門代表早前去信參議院軍事委員會成員，反對將《反制中共無人機法案》納入《國防授權法案》。

仍有可能重新寫入 參議院軍事委員會版本《國防授權法案》將提交審議，往後與眾議院磋商最終版本時，法案仍可能重新引入禁令，兩院也可能達成妥協方案，改為對大疆無人機施加特定限制，業界正密切關注進展，許多公司為各種情況準備。大疆一直否認存在數據安全風險的指控，強調已採取措施解決問題。