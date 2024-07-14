金磚論壇 華稱反對脫鈎斷鏈

倡各成員國深化合作

趙樂際上周四在出席論壇全體會議時指出，金磚國家立法機構長期保持友好合作，在深化金磚戰略夥伴關係中發揮重要作用，本屆論壇是金磚擴員後舉行的首次議會論壇，體現了「全球南方」團結自強的蓬勃勢頭和共謀發展的堅定意願。他強調，金磚國家立法機構要立足職能定位，維護共同利益；深化交流合作，在彼此核心關切問題上相互支持；拓展立法機構「金磚+」合作，加強與廣大新興市場和發展中國家立法機構及多邊組織的交流對話。