拜登簽法案否定西藏自古屬中國 京提交涉

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五簽署《促進解決西藏—中國爭端法案》，否定了西藏自古以來就是中國一部分的說法。中國外交部發言人昨日回應稱，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施捍衞自身主權安全發展利益。

相關法案已簽署生效，當中呼籲中方停止傳播有關西藏歷史、西藏人民和西藏機構的虛假資訊。拜登同時在官方聲明中宣布，贊同美國國會兩黨對促進藏人人權，並支持保護當地獨特語言、文化和宗教遺產的承諾，美國政府將繼續呼籲中國通過談判，達成有關西藏問題的協議。

中國外交部發言人表示，所謂法案違背美國政府一貫立場和承諾，違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方認為任何人任何勢力妄想透過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀，都絕不會得逞。中方敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，不得實施上述法案。

美將推簽證限制 懲鎮壓宗教華官 另外，美媒指美國國務院上周五宣布正在採取行動，對參與鎮壓被邊緣化宗教和民族群體的中國官員實施簽證限制，但未具體說明針對哪些中國官員，只表示根據《移民與國籍法》相關條採取措施。美國國務院發言人米勒表示，美國限制向上述中國現任或前任官員發放簽證，但與先前針對中國官員的高調行動不同，並未透露將實施簽證限制的人員名單，也沒具體說明是否有更多人被列入黑名單。