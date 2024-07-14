針對台獨 分裂國家罪4情形 國台辦加以說明

國台辦發言人陳斌華表示，相關刑事懲治措施只針對極少數台獨頑固分子分裂國家罪具體情形包括發起台獨分裂組織，策劃台獨分裂行動方案，指揮實施破壞國家統一活動；通過制訂、修改、解釋、廢止台灣有關規定或公投等方式，圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位；推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或藉對外官方往來、軍事聯繫等，圖謀製造台獨；利用職權篡改台灣是中國一部分的事實，或打壓支持國家統一的政黨、團體和人士。他批評民進黨當局惡意製造訊息繭房，企圖通過抹黑司法文件煽動兩岸對立，呼籲廣大台灣同胞以實際行動與台獨頑固分子劃清界線。