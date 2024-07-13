搭飛機如廁「秘技」褒貶參半

美國一名網民近日分享自己搭飛機時發現的如廁「秘技」，指飛機廁所中的垃圾箱蓋（右圖）原來可以踩腳踏板（箭嘴示）打開，並不需要用手觸碰骯髒的垃圾箱蓋子，讓他感到十分震驚。不少網民在影片下留言表示從來不知道這一功能。但亦有眼尖的網民打趣道，影片中的垃圾箱旁明明貼有指導標誌，這根本不算甚麼秘技。