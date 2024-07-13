9900萬年化石揭新品種 料屬地下穴居恐龍

數十年來，古生物學家都習慣認為恐龍生活在平坦的陸地上。美國北卡羅萊納州立大學和北卡羅萊納自然科學博物館的古生物學家在猶他州雪松山地層中發現一種前所未見的恐龍化石，推測屬於一種新種恐龍，牠們生活在約9,900萬年前的白堊紀時期，且一生中部分時間在地下洞穴中度過，與大多數為人熟知的恐龍生活習性截然不同。

體形如大狗 主要食植物 新物種赫氏福納龍（Fona herzogae）是一種體形較小的恐龍，牠們大小與大型狗相當，身體結構簡單，主要以植物為食，擁有大二頭肌、強壯的臀部和腿部肌肉附着點、且後肢比例較前肢大，擁有一些穴居動物的解剖特徵。

研究人員另發現，與體形較大恐龍化石不同，赫氏福納龍的化石往往比較完整，大多數都保持其死亡時的姿勢，胸部朝下，前肢張開，意味牠們很有可能在地下洞穴中度過了生命中的最後時光。這進一步令研究人員相信，赫氏福納龍曾在地下洞穴棲息。

參與是次研究的北卡羅萊納州立大學副教授贊諾（Lindsay Zanno）表示，人們對恐龍的認知往往不夠全面，這與現代科學發展不同步，通過今次發現，科學家得以了解恐龍的多樣性，除傳統恐龍外，還有如同赫氏福納龍一樣在地下穴居的恐龍。本報綜合報道