3遊客手腳被綁 伏屍菲酒店房

其中兩人是澳籍夫婦 兇手在逃 菲律賓旅遊勝地大雅台（Tagaytay）發生兇殺案，兩名澳洲人和一名菲律賓人周三伏屍酒店房內，手腳被綁，但無財物失竊。疑兇仍然在逃，閉路電視拍攝到可疑人物曾離開酒店房間，當地警方正調查行兇動機。

死者分別是一名年約50歲澳洲男子菲斯克（David James Fisk）、其澳洲籍菲裔妻子科爾特斯（Lucita Cortez），以及她的菲籍媳婦瑪麗珍（Mary Jane Cortez）。他們伏屍大雅台塔蓋泰湖景酒店，酒店職員周三發現屍體。

天眼揭面具男步出房間 大雅台警察局局長卡帕格川（Charles Daven Capagcuan）透露，死者的貴重物品仍留在酒店房內，包括手提電話。屍體被發現前數小時，閉路電視拍攝到一名男子離開涉事酒店房，他頭戴面具、身穿連帽衫、背單肩包。

澳洲籍菲裔女死者的親戚透露，遇害夫婦早前從澳洲悉尼出發到印尼峇里島度假，周一前往菲律賓，探望科爾特斯與前夫所生的兩名孩子。科爾特斯的菲籍兒子透露，死者夫婦本應在周三遇害當天啟程返回澳洲，但兩人臨時決定在大雅台度假。

大雅台市長托倫蒂諾（Abraham Tolentino）向死者家屬致歉，並指男死者遺體將空運回悉尼，兩名女死者將按照親屬意願在菲律賓安葬，葬禮和安葬費由菲律賓政府支付。澳洲外交貿易部正向兩名遇害澳洲人的家屬提供領事援助，並對他們表示慰問。本報綜合報道