極地抗中俄 美加芬建破冰船隊

【本報綜合報道】美國白宮周四發表聲明，宣布將跟加拿大和芬蘭組成一個聯合體，建造破冰船隊，加強盟國的造船能力，在戰略性日益增強的極地地區對抗俄羅斯和中國合作。官員透露，美國盟友希望在未來10年內，擁有70至90艘破冰船。

冀10年內擁90艘 《破冰船合作努力》協議在華盛頓舉行為期3天的北約峰會期間公布，白宮表示加拿大、芬蘭和美國作為北極國家，認識到該地區對他們集體經濟、氣候和國家安全的持久重要性，決心深化合作，確保極地地區保持和平、合作和繁榮，因此宣布加強三邊夥伴關係。該協議旨在建造一支破冰船隊，作為戰略要務，向極地地區投射力量並執行國際規範和條約。

美國政府一名高級官員透露，三國計劃在年底前簽署該協議，將匯集盟國需求，擴大造船能力，旨在向中俄發出訊息。官員指如無此安排，可能讓他們的對手成為有興趣購買極地破冰船的國家的首選供應商。該官員未給出新破冰船的時間表，但指出美國目前只有兩艘破冰船，均已接近使用壽命。