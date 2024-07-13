聯合國料2080年 全球人口103億

【本報綜合報道】聯合國周四發布《2024年世界人口展望》報告，指出全球整體生育率正下降，增長放緩或下降主要發生在高收入國家，而低收入和中低收入國家人口將快速增長。目前全球人口近82億，預計2080年代中期達到高峰約103億，隨後開始回落至102億。

指中國面臨超低生育率

聯合國經濟和社會事務部報告指出，中國、意大利、南韓和西班牙等近五分之一國家地區正面臨「超低生育率」，即女性一生平均生育子女數少於1.4個。中國、德國、日本和俄羅斯等63個國家和地區人口數量今年達頂峰，而安哥拉、中非共和國、剛果民主共和國、尼日爾和索馬里預計經歷非常快速人口增長，總人口未來10年增加一倍。全球人口平均年齡也在增加，目前全球人均預期壽命為73.3歲，預計10年後增至77.4歲。到2070年代末，65歲及以上人口數量預計將超過18歲以下人口數量。報告認為，這部分由於過去30年總體預期壽命增加和死亡率下降。到2050年代末，全球過半死亡事件將發生在80歲或以上年齡段，比例較1995年的17％大增。