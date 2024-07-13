日自衞隊違紀218人受罰 幕僚長撤職

長酒井良

【本報綜合報道】日本防衞省昨日公布歷來最大規模的處分行動，針對特定機密違規運用、職權騷擾等醜聞處分218人，包括自衞隊多個部門首長，其中海上自衞隊幕僚長酒井良遭撤換，下周五問責下台。

處分事項共有4樣，包括特定機密違規運用、以文官為中心的內部部局幹部職權騷擾、海上自衞隊違規領取潛水補貼、自衞隊設施內違規用餐。

包括多領潛水訓練補貼211萬 防衞省指，《特定機密保護法》規定必須對接觸機密的公務員等實施接受背景調查的「適崗評價」，但有隊員並未經過適崗評價，就接觸特定機密。以海上自衞隊為主的26人受到停職等懲戒處分，陸上、海上、航空自衞隊及統合幕僚監部、情報總部的89人受到訓誡。

海上自衞隊違規領取潛水補貼方面，隸屬於兩艘潛艇救援艦的潛水員就可進行深海作業的「飽和潛水」訓練，從2017年4月至2022年10月共計多領約4,300萬日圓（約211萬港元）補貼。合共65人受到懲戒處分，包括11人被免職，另有9人受訓誡。

海上自衞隊涉及的紀律問題最多，幕僚長酒井除了遭撤換，還需扣減一個月薪資。另外，防衞省事務次官增田和夫、統合幕僚長吉田圭秀、陸上幕僚長、航空幕僚長和情報總部長均違反特定機密問題的指揮監督義務而受訓誡，增田和夫需主動返還月薪的10%，為期3個月。首相岸田文雄和防衞相木原稔就事件道歉，木原稔稱這是辜負了國民的信任，絕不應該發生，但他否認會辭職，會主動返還一個月的防衞相工資。