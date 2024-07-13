以軍攻加薩北部 瓦礫挖逾60屍

【本報綜合報道】以色列國防軍周三結束在巴勒斯坦加薩地帶北部加薩城舒加艾耶的軍事行動，當地民防部門翌日公布在瓦礫下挖出超過60具屍體。

美國總統拜登同日強調加薩戰爭必須立即結束，以色列決不能在戰後佔領加薩，交戰雙方已就停火框架達成一致，但仍有分歧需要彌合。

加薩民防部門發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）周四公布，巴勒斯坦醫護人員在舒加艾耶瓦礫下挖出超過60具屍體，且仍有數十具屍體埋在附近廢墟。他指以軍摧毀附近超過85％居民樓，令舒加艾耶成為不適合居住的災區。巴薩爾稱，據信至少50人在加薩城以西的特拉哈瓦區喪生，許多家庭被以色列的攻勢包圍，令救援人員無法接近。

拜登指以哈已同意停火框架 拜登周四指，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯已同意停火框架，他會派出團隊到該地區敲定細節，並形容問題困難、複雜，但正取得進展，趨勢積極，他強調決心完成停火協議，結束這場本應現在就結束的戰爭。拜登指摘以色列政府有時不太合作，並對美軍計劃永久拆除加薩臨時碼頭表示失望，稱曾希望能取得更大成功。