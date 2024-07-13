遭哈馬斯突襲調查出爐 以軍犯錯平民不保

內塔尼亞胡拒防長建議受查 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯於去年10月7日大規模突襲以色列，觸發以巴戰事。以色列國防軍周四公開突襲的首份調查報告，還原哈馬斯武裝分子潛入以色列南部接壤加薩中部的貝里（Beeri）吉布茲，以及以色列武裝部隊出動應對的情況。報告批評國防軍、警方都有失誤，導致未能保護平民。以色列防長加蘭特要求就事件進行國家級調查，調查對象包括他本人和總理內塔尼亞胡，但內塔尼亞胡拒絕。

加薩師指揮官逃離總部 根據報告指出，駐紮加薩中部努塞拉特的哈馬斯指揮官於去年10月7日清晨5時30分開始調動武裝分子執行突襲行動，在發射數千枚火箭彈、利用無人機和滑翔器破壞以色列境內感應器和哨站的掩護下，哈馬斯分子於早上6時30分開始從邊境多區潛入以色列。一小時後，哈馬斯攻擊並壓制以軍在南部雷姆的前沿總部，原應協調防禦行動的加薩師指揮官羅森菲爾德（Avi Rosenfeld）卻逃離總部。約20名哈馬斯分子在短時間從兩個方向攻入貝里，並於早上8時開始擄走數十名人質。

指摘翠鳥突擊隊撤退 早上9時45分，作為首批支援部隊的翠鳥突擊隊趕到貝里與哈馬斯分子交戰，惟人數不敵哈馬斯，大部分突擊隊成員撤退。約一小時後，總參謀部偵察部隊趕往貝里支援，但在被哈馬斯控制的232號公路遇到伏擊，最終在下午1時30分才到達現場。早上11時，國防軍高層指揮接手處理事態，並於下午1時命令加薩邊境的多個指揮區調兵奪回貝里，委派准將希蘭（Barak Hiram）指揮行動。同時，以軍重奪232號公路，希蘭命令集結更多以軍，小部分國家安全局人員及大批警員在下午加入戰鬥，但以方兵力要待下午至傍晚才取得人數上的優勢。直至翌日，以軍全面完成在貝里的清剿行動。

期間逾130亡 30人被擄 在突襲期間，貝里共有101名居民及31名安全部隊人員被殺、30人被擄走、150間房屋遭破壞，哈馬斯成員人數在早上至下午時段均多於以色列部隊，約1,000名平民陷於極度危險境地直至傍晚6時開始首輪疏散。報告指摘，翠鳥突擊隊撤退是嚴重錯誤，同時多支部隊在下午至黃昏的不同時間到位處貝里周邊，但沒有攻入，因為他們等候更多指揮官現身，又或者認為自己只是負責在擊退哈馬斯後疏散貝里居民，調查狠批涉事部隊被動，強調要有對抗敵人以保護平民的精神。本報綜合報道