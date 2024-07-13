傳俄圖暗殺援烏軍火商 美德識破

在烏裝甲車廠數周內啟用

萊茵金屬主要生產烏軍所用的155毫米火箭彈，公司設於烏克蘭的裝甲車製造廠將於未來數周啟用，莫斯科對此深感憂慮。知情官員透露，暗殺帕佩格是俄羅斯刺殺歐洲國防企業高層連串陰謀的一部分，而今次是最成熟的計劃。美國情報機關發現計劃後知會德國，帕佩格獲得安全部門保護。白宮國家安全委員會發言人拒絕評論報道，但指美方非常認真看待俄羅斯加強顛覆活動，並於過去數月專注的事，美方已與北約盟友討論此事，積極地合作揭發和干擾這些活動。美方同時表明，俄羅斯這類活動不會阻止美國及盟友支持烏克蘭。