與荷外長通話 王毅：不接受北約指摘

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周四跟荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話。王毅表示，剛剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指摘，中方對此絕不接受，但願在平等基礎上與北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。匈牙利外長西伊亞爾托同日另表示，匈牙利不希望北約組織成為「反中」集團，也不會支持其這樣做。

匈稱不支持北約成反中集團

王毅表示，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量；中國跟北約國家政治制度、價值理念不同，但這不應成為北約煽動同中國對抗的理由。他又指中方重視中荷關係，願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。費爾德坎普表示，中國是重要的全球性力量，也是荷蘭在亞洲最主要的經貿夥伴，雙方應該也能夠在雙多邊廣泛議題上開展互利合作；面對動盪不定的國際局勢，荷方不贊成同中國脫鈎，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係；歐中關係至關重要，分歧不應阻礙雙方合作。