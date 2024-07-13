與荷外長通話 王毅：不接受北約指摘
【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周四跟荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話。王毅表示，剛剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指摘，中方對此絕不接受，但願在平等基礎上與北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。匈牙利外長西伊亞爾托同日另表示，匈牙利不希望北約組織成為「反中」集團，也不會支持其這樣做。
匈稱不支持北約成反中集團
王毅表示，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量；中國跟北約國家政治制度、價值理念不同，但這不應成為北約煽動同中國對抗的理由。他又指中方重視中荷關係，願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。費爾德坎普表示，中國是重要的全球性力量，也是荷蘭在亞洲最主要的經貿夥伴，雙方應該也能夠在雙多邊廣泛議題上開展互利合作；面對動盪不定的國際局勢，荷方不贊成同中國脫鈎，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係；歐中關係至關重要，分歧不應阻礙雙方合作。
此外，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約峰會閉幕新聞發布會強調，北約把中國定義為俄烏戰爭的決定性支持者。中國外交部發言人林劍昨日指，中方強烈譴責斯托爾滕貝格針對中國發表極不負責任的挑釁性言論，充斥冷戰思維和意識形態偏見，顛倒黑白，惡毒攻擊中國制度。至於美國國務卿布林肯日前在北約公共論壇上稱，美國正在國內投資確保美國能從實力地位出發與中國接觸，又重新激活盟友夥伴關係，林劍指這反映出美方的傲慢和霸道，形容國家間交往合作應有助於增進國家間的相互理解與信任，而非搞封閉排他的小圈子。
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