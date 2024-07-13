匈總理晤特朗普 談實現俄烏和平

【本報綜合報道】匈牙利總理歐爾班在美國首都華盛頓出席完北約峰會後，周四到佛羅里達州海湖莊園與美國前總統特朗普會面，討論實現俄羅斯和烏克蘭和平的方法。

匈牙利本月出任歐盟輪值主席國後，歐爾班先後出訪烏克蘭、俄羅斯、中國斡旋俄烏停火。匈牙利總理發言人指，會見特朗普是歐爾班和平使命的其中一站，討論主題是和平可能性。歐爾班在社交網發文指，與特朗普商討了創造和平的方法，好消息是特朗普會解決問題。白宮國家安全顧問沙利文回應稱，烏克蘭有理由擔心該國沒有參與的任何和平協議談判，任何不獲烏克蘭授權或支持的冒險主義都不符合美國外交政策。

瑞典芬蘭拒赴歐盟非正式會議 歐爾班訪俄一事備受西方批評，在北約峰會開幕式上，歐爾班被拍攝到獨坐一角，未有與其他成員國領導人交談。歐洲外交官透露，北約成員國對歐爾班在峰會前後的行動感到沮喪，但是他無阻止北約支持烏克蘭。另外，瑞典和芬蘭等部分歐盟國家決定不會派部長出席本月歐盟的非正式會議，作為抗議。