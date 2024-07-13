澤連斯基要求獲准用西方武器攻俄

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基現正於美國華盛頓參與北約峰會，他周四要求解除禁止用西方武器攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制。

澤連斯基與北約秘書長斯托爾滕貝格見記者時表示，如果想在俄烏戰事取勝，成功拯救及防衞烏克蘭，就要全面解除有關限制。斯托爾滕貝格表示支持，因為攻擊烏克蘭的軍事目標、導彈發射器等都是在俄羅斯境內，因此襲擊這些目標就需要准許攻擊俄境範圍，認為這是烏克蘭的自衞權利。

美國總統拜登早前會晤澤連斯基，宣布再向烏克蘭提供總值2.25億美元（約17.5億港元）軍事援助，包括額外的愛國者防空系統，加強應付俄軍空襲。澤連斯基希望愛國者防空系統盡快送抵。

英澄清仍禁遠程導彈襲俄境 另外，澤連斯基周三公開宣布，英國首相施紀賢已允許烏軍使用英方提供的暴風影空射型巡航導彈，攻擊俄羅斯境內的軍事目標。英國首相府翌日澄清，英方在俄烏戰事的遠程導彈使用政策沒有改變。澤連斯基同日也改口指，英方尚無決定。

英國政府去年開始向烏克蘭提供的暴風影導彈，允許烏方用於攻擊克里米亞半島和烏克蘭境內目標，但禁止攻擊俄羅斯境內軍事目標。英媒引述消息人士證實，烏方今年未用過暴風影，並強調澤連斯基必須向其他方面尋求保證，才能向俄羅斯境內發射導彈。消息人士補充，暴風影由英國和法國共同生產，要烏克蘭向俄羅斯發射它，需要總共3個國家批准。