又口誤 將特朗普當賀錦麗 拜登企硬參選到底

北約峰會記招上 稱烏總統普京 外界質疑81歲美國總統拜登的身心狀況是否適合參加今年大選之際，他周四在華盛頓舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上再次口誤，先把烏克蘭總統澤連斯基稱為俄羅斯總統普京，之後又將競選對手特朗普稱為「副總統」，一天內出現兩次災難性失誤。然而，拜登重申不會退選。

在峰會後，拜登作為東道主聯同各國領袖和澤連斯基會見傳媒。當時他表示：「我要把時間交給烏克蘭總統，女士及先生們，普京總統。」在場人士大感錯愕，拜登意識到自己口誤，立即改口，「澤連斯基總統，你將擊敗普京總統」，同時解釋「我太專注於擊敗普京了」。澤連斯基回應：「我（比普京）更優秀。」拜登續稱：「你優秀得多。」

隨後拜登在沒有講稿下獨自舉行記者會面對傳媒，是他上月底大選辯論失利後首次，不料他再現口誤。有記者問拜登，副總統賀錦麗代替他參選總統的可能性，他回答：「如果她（賀錦麗）不夠資格，我就不會選擇特朗普擔任副總統。」他又指不擔心輸給特朗普，繼續參選是要完成已開始的工作，他又否認自己要減少行程以便晚上8時就可以睡覺，認為由清晨工作到午夜不是好事，在傍晚舉行的籌款晚會之後可早一、兩小時開始。他透露，9月再次與特朗普辯論前，他「不會跨越15個時區，要調整自己」。

拜登形容自己是最有資格選總統的人，重申決心參選，重要的是他要消除恐懼，並表明即使競選團隊展示到賀錦麗可擊敗特朗普的數據，他都不會退選，除非數據顯示他本人無法勝選，而目前沒有人這樣說。

承認接受3項神經系統檢查 當被問及會否接受認知測試，拜登再次表示擔任總統的工作證明他的思維敏銳度。他同時承認，已經接受過由神經科醫生進行的3項「重要且嚴格的神經系統檢查」，最近一次是在今年2月，但如果醫生認為他應再作神經系統檢查，「我會做，但現在沒有人向我建議這樣做」。

法德首腦稱人人都會口誤 有記者提及拜登誤稱澤連斯基為普京，以及過往類似的口誤事件會否損害美國的全球地位。拜登指今次北約峰會非常成功，很多與會領袖都向他表示感謝，有外國領袖相信他可以勝出大選，並指如果特朗普取勝將會是災難。法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨也為拜登講好說話，指相信每個人都會偶爾口誤，強調拜登有豐富從政經驗，亦對他要處理的問題有清楚認知。英國新任首相施紀賢則拒絕回答「拜登是否適合競選美國總統」的問題。

特朗普網上揶揄：做得好 有拜登競選團隊的高層人員指出，拜登的表現不算好，但未差到令拜登改變繼續競選連任的決定。特朗普則在社交網發言揶揄拜登「做得好！」並上載自己被稱為副總統的片段。另外，民主黨內要求拜登退選聲音仍未停止，國會參眾兩院增至17名民主黨人公開呼籲拜登退選。本報綜合報道