靈堂鮮花索價1.5萬 調查殯儀館

放20花盆花籃 稱屬時令價

網傳一張由濟南市殯儀館開出的價單截圖顯示，「小蘋果」的殯葬費用共18,750元（約20,400港元），其中靈堂鮮花收費包括6個大花籃、大小靈前花盆各兩個、棺頂花籃一個、棺前心形花一個、棺周8盆小花以及15個氣球。「小蘋果」母親表示，收費前對接人員沒詳細告知費用，也未說明具體會用到多少鮮花和怎樣布置。雙方先後協商了3次，最終她支付了3,000元（約3,266港元）。