蘇州莫財 高鐵沿線出行 公務車禁召來

政府機構推10措施 倡習慣「過緊日子」 內地政府財政吃緊，各地、各級機構被要求習慣「過緊日子」。江蘇省蘇州市機關事務管理局近日印發措施，提出高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障，公務接待安排在機關食堂，原則上提供同餐次職工餐菜品等。

該名為《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》明確指出，黨政機關原則上不得新增租用辦公用房和業務用房，已經租用的，機關事務管理部門會同使用單位結合實際明確逐步退出的辦法。

掛職幹部不得安排賓館居住 易地交流幹部、掛職幹部有滿足相應居住條件周轉房的，不得安排在賓館、招待所等居住（包含6個月過渡期），已安排周轉房的或通過市場租賃方式周轉的，要在一周內騰退其他住處。公務用車使用年限未達到10年和行駛里程未達到10萬公里原則上不予更新，更新購置新能源汽車佔比原則上達到100%。

同時，措施推進低效運轉資產集中管理、統籌使用，閒置土地、房產等要採取置換、出租、拍賣等深化盤活利用。各單位和各市（區）巡視巡察組、臨時機構、工作專班、重大活動等所需共性資產優先由公物倉統一提供、周轉使用。維修改造項目拆除的設施設備、裝飾材料等要深化再利用，年底前各級機關事務管理部門要全面建立資產修舊利廢服務體系。年底前，黨政機關集中和相鄰辦公區之間會議室、公共服務設施要全面共享共用，具備條件的機關停車位、室外衞生間及活動場所等要積極向社會開放，應開盡開。本報綜合報道